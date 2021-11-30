Internacional chega a marca de quatro partidas sem vencer

No último domingo, o Internacional recebeu o Santos na Vila Belmiro e frustrou o seu torcedor, já que o time ficou no empate por 1 a 1.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

O resultado aumentou a turbulência dentro do Colorado, principalmente em cima da comissão técnica de Diego Aguirre, que sofre com as críticas.

Além da questão tática da comissão técnica, a crise se fez devido a ausência do time na zona de classificação da Libertadores da América.

Agora, o Colorado está na 9ª posição, com 48 pontos. O Fluminense, primeiro time que garante vaga no torneio continental, aparece com 51 pontos.

Jejum de vitórias

Como se não bastasse todos os itens acima, o Internacional acumula quatro partidas sem vencer. Desde o triunfo contra o Athletico, o Colorado perdeu três e empatou um.