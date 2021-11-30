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futebol

Internacional chega a marca de quatro partidas sem vencer

Colorado vive momento negativo no Brasileirão e perdeu contato com zona da Libertadores...

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 15:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2021 às 15:47
No último domingo, o Internacional recebeu o Santos na Vila Belmiro e frustrou o seu torcedor, já que o time ficou no empate por 1 a 1.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O resultado aumentou a turbulência dentro do Colorado, principalmente em cima da comissão técnica de Diego Aguirre, que sofre com as críticas.
Além da questão tática da comissão técnica, a crise se fez devido a ausência do time na zona de classificação da Libertadores da América.
Agora, o Colorado está na 9ª posição, com 48 pontos. O Fluminense, primeiro time que garante vaga no torneio continental, aparece com 51 pontos.
Jejum de vitórias
Como se não bastasse todos os itens acima, o Internacional acumula quatro partidas sem vencer. Desde o triunfo contra o Athletico, o Colorado perdeu três e empatou um.
Crédito: ColoradovivemomentoruimnoBrasileirão(Foto:Divulgação/Santos

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