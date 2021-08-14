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Internacional busca embalo diante da má fase do Fluminense no Brasileiro

time gaúcho chega ao confronto motivado pela goleada por 4 a 0 que impôs ao Flamengo, em pleno Maracanã, em seu último compromisso

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 15:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 ago 2021 às 15:43
Inter busca o topo da tabela no Brasileirão
Inter busca o topo da tabela no Brasileirão Crédito: Reprodução Twitter Internacional
O Internacional enfrenta o Fluminense neste domingo (15), às 20h30, no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho chega ao confronto motivado pela goleada por 4 a 0 que impôs ao Flamengo, em pleno Maracanã, em seu último compromisso.
Com 18 pontos, ocupando a metade de baixo da tabela de classificação, o Inter tenta embalar, pois o Brasileirão é a única competição que vai disputar até o fim da temporada 2021.
Já o Fluminense, que está em meio à disputa das quartas de final da Libertadores, precisa se recuperar. O Tricolor perdeu suas três últimas partidas na competição -para Grêmio, Palmeiras e América-MG. Com isso, estacionou nos 17 pontos e começou a rodada em 13º lugar.
Pelo Inter, o técnico Diego Aguirre pode repetir o time pela primeira vez. Sem novos desfalques, o treinador precisa definir duas situações para dar sequência aos 11 que iniciaram na goleada sobre o Flamengo pela última rodada.
A primeira questão é a manutenção ou não de Rodrigo Lindoso. A entrada do volante foi elogiada pela comissão técnica, mas aconteceu em razão de uma estratégia específica para aquela partida. Em casa, diante do Fluminense, os cuidados defensivos podem diminuir.
Se optar pela saída de Lindoso, Aguirre pode colocar Edenilson ao lado de Dourado na marcação e promover a entrada de Caio Vidal ou Palacios pela direita.
Já na lateral esquerda a tendência aponta para permanência de Paulo Victor, mesmo com Moisés à disposição após suspensão. A boa atuação contra o Flamengo sustenta o plano de titularidade.
Pelo Fluminense, a dúvida está em quais jogadores serão preservados para o jogo decisivo da Libertadores. Na próxima quinta-feira (19), o Tricolor encara o Barcelona, em Guayaquil, pela partida de volta. Na ida, no Maracanã, houve empate por 2 a 2.
INTERNACIONAL
Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Cuesta, Paulo Victor; Rodrigo Dourado, Lindoso (Caio Vidal), Edenilson, Patrick, Taison; Yuri Alberto. T.: Diego Aguirre
FLUMINENSE
Marcos Felipe; Calegari, Manoel, David Braz, Egídio; Wellington, André, Nenê; Kayky, Abel Hernández, Luiz Henrique. T.: Roger Machado
  • Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
  • Horário: 20h30 (de Brasília) deste domingo (15)
  • Juiz: Luiz Flávio de Oliveira (SP)
  • VAR: Wagner Reway (PB)
  • Transmissão: Sportv (menos RS) e Premiere

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