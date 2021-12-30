Internacional apresenta proposta ao atacante Nikão

O atacante Nikão, destaque do Athletico, começa a ganhar força nos bastidores do Internacional para a temporada 2022.

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Livre no mercado por não renovar o seu vinculo com o Furacão, o atleta tem propostas em mãos e o Colorado se anima com uma possível chegada.

Diante da situação financeira complicada, a diretoria do Inter resolveu investir nos salários para convencer Nikão.

Dentro do Internacional, a expectativa é que o atleta responda a proposta apresentada nos primeiros dias de janeiro.

Caso tope a oferta do Colorado, Nikão vai assinar contrato por quatro temporadas, informou o ge.