Internacional aposta nos dois jogos em casa para reagir na Libertadores

O Internacional abriu a Libertadores 2021 com o pé esquerdo. Na Bolívia, a equipe não suportou a pressão do Always Ready e altitude de La Paz, que culminou no revés por 2 a 0.
Agora, a equipe dirigida por Miguel Ángel Ramírez precisa reagir e mostrar força para não ficar para trás na Libertadores.
Nas próximas duas rodadas, o Beira-Rio será palco dos encontros diante do Olimpia e Deportivo Táchira.
Vale lembrar, que no returno da fase de grupos, o Inter terá apenas um jogo em casa, justamente na última rodada contra o Always Ready, fato que obriga a equipe a não desperdiças pontos nas próximas duas rodadas.