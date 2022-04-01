Internacional anuncia Paulo Autuori como novo coordenador de futebol

Nesta sexta-feira, o Internacional confirmou a contratação de Paulo Autuori como novo coordenador de futebol.

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Aos 65 anos, a missão do novo dirigente é ser um elo de ligação entre o elenco e os cartolas que administram o Colorado.

Retorno

A volta de Paulo Autuori acontece 23 anos depois. Em 1999, o então treinador dirigiu o Internacional e levou o time até a semifinal da Copa do Brasil.

Goiás

Antes de assumir a coordenação do Inter, Paulo Autuori estava no Goiás, mas o seu papel na diretoria do esmeraldino durou apenas um mês.

Confira o comunicado do Internacional:

O Sport Club Internacional comunica que Paulo Autuori será o Diretor Técnico do Departamento de Futebol. O profissional coordenará as áreas relacionadas a comissão técnica, grupo de jogadores, área de saúde, performance e análise de desempenho. Ele também terá papel importante na relação com as categorias de base. Ele começará o trabalho a partir de sábado (2/4).

Profissional com vasto currículo e história no futebol, Autuori, 65 anos, acumula passagens por clubes nacionais e internacionais e soma títulos e trabalhos que consolidam sua vida destinada ao futebol. Ele é formado em Educação Física pela Universidade Castelo Branco, e Administração Esportiva pela PUC-RJ.

Iniciou sua trajetória dentro do futebol como preparador físico, com trabalhos de inserção da parte teórica dentro do esporte, chamou atenção e foi convidado para trabalhar como treinador de futebol. Como técnico conquistou Estaduais, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América em duas oportunidades e o Mundial Interclubes.

Já desempenhando a função fora das quatro linhas, Autuori manteve sua história vitoriosa dentro do futebol sagrando-se campeão da última edição da Copa Sul Americana. Sempre buscando aliar nos lugares em que passa sua experiência e conhecimento técnico no desenvolvimento do esporte.