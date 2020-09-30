Internacional acumula quatro jogos sem vencer

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A terça-feira encerra com um gosto amargo para o torcedor do Internacional. Na Colômbia, a equipe ficou no empate sem gols com o América de Cali e não conseguiu a vaga antecipada nas oitavas da Libertadores.Como se não bastasse decidir a sua situação na rodada derradeira, o Colorado acumula um jejum de quatro partidas sem vencer com Liberta e Brasileiro.

A última vez que o Inter saiu de campo vencedor aconteceu no dia 16 de setembro, quando bateu o América de Cali por 4 a 3.

Desde aquela quarta-feira à noite no Beira-Rio, o time de Coudet foi superado pelo Fortaleza (0 x 1) e Grêmio (0 x 1) e ficou no empate contra São Paulo (1 x 1) e América de Cali (0 x 0).