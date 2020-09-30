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Internacional acumula quatro jogos sem vencer

Com a igualdade na Colômbia, o Colorado vê a pressão crescer dentro do Beira-Rio em cima do elenco e comissão técnica...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 00:01

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 00:01
Crédito: AFP
A terça-feira encerra com um gosto amargo para o torcedor do Internacional. Na Colômbia, a equipe ficou no empate sem gols com o América de Cali e não conseguiu a vaga antecipada nas oitavas da Libertadores.Como se não bastasse decidir a sua situação na rodada derradeira, o Colorado acumula um jejum de quatro partidas sem vencer com Liberta e Brasileiro.
A última vez que o Inter saiu de campo vencedor aconteceu no dia 16 de setembro, quando bateu o América de Cali por 4 a 3.
Desde aquela quarta-feira à noite no Beira-Rio, o time de Coudet foi superado pelo Fortaleza (0 x 1) e Grêmio (0 x 1) e ficou no empate contra São Paulo (1 x 1) e América de Cali (0 x 0).
Agora, a expectativa de recuperação fica no fim de semana, quando o Internacional reencontra o Grêmio e tenta quebrar um jejum de 10 jogos sem vencer o maior rival.

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