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Intermediários planejam retorno de Eden Hazard ao Chelsea

No entanto, operação é difícil do ponto de vista econômico para o clube inglês. Real Madrid estaria disposto a recuperar investimento feito no belga em 2019...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 09:37

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 09:37

Crédito: GLYN KIRK / AFP
Um grupo de intermediários planejam o retorno de Eden Hazard ao Chelsea na nesta janela de transferências, segundo o "As". No entanto, a volta do belga ao clube londrino é complexa do ponto de vista econômico, mas o Real Madrid não descarta a operação.Após investir 100 milhões de euros (R$ 619 milhões na cotação atual) no atacante em 2019, os merengues ainda estão pagando os Blues em parcelas de 20 milhões de euros (R$ 124 milhões) por ano. Dessa forma, o gigante espanhol estaria disposto a vender o veterano por 60 milhões de euros (R$ 371 milhões).
> Veja a tabela da Premier League
Apesar do atleta ter feito muito sucesso nos sete anos em que vestiu a camisa do Chelsea, a quantidade de dinheiro é considerada muito alta em um período de dificuldade econômica. Além disso, os Blues teriam que bancar o salário do jogador que é maior do que na época em que esteve na Inglaterra.
A equipe de Thomas Tuchel busca um atacante no mercado de transferências, mas os principais alvos são o Haaland e Lewandowski. Na função de Hazard, o plantel inglês está bem servido com Timo Werner, Mason Mount, Havertz, Pulisic, mas o retorno de Hazard não deve ser descartado. Até porque o belga ainda possui ótima relação com os pesos pesados do elenco.

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