Intermediários planejam retorno de Eden Hazard ao Chelsea

Crédito: GLYN KIRK / AFP

Um grupo de intermediários planejam o retorno de Eden Hazard ao Chelsea na nesta janela de transferências, segundo o "As". No entanto, a volta do belga ao clube londrino é complexa do ponto de vista econômico, mas o Real Madrid não descarta a operação.Após investir 100 milhões de euros (R$ 619 milhões na cotação atual) no atacante em 2019, os merengues ainda estão pagando os Blues em parcelas de 20 milhões de euros (R$ 124 milhões) por ano. Dessa forma, o gigante espanhol estaria disposto a vender o veterano por 60 milhões de euros (R$ 371 milhões).

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Apesar do atleta ter feito muito sucesso nos sete anos em que vestiu a camisa do Chelsea, a quantidade de dinheiro é considerada muito alta em um período de dificuldade econômica. Além disso, os Blues teriam que bancar o salário do jogador que é maior do que na época em que esteve na Inglaterra.