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Interino do Palmeiras elogia Raphael Veiga e explica Felipe Melo no meio

Vitória contra o Atlético-MG foi a última do Verdão sob o comando de Andrey Lopes, que será sucedido por Abel Ferreira como treinador principal da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2020 às 21:00

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 21:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após a vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, o treinador interino da equipe paulista, Andrey Lopes, concedeu a sua última entrevista coletiva como comandante do Verdão e falou sobre a atuação de Raphael Veiga, meia que marcou um dos gols do confronto e que tem se destacado nas últimas partidas.
– O Felipe vinha jogando como zagueiro. E uma saída de três é uma coisa que a gente faz e é usada por outros times também. Com a qualidade dele, do Luan e do Gómez, por que não fazer uma saída de três? Seriam três zagueiros naquele momento e o Felipe, vindo pra frente, seria um volante. Então, a qualidade dele de marcação e posicionando na frente do Gustavo e do Luan, foi tranquilo. Executou como a gente tinha planejado.
Por fim, Andrey Lopes elogiou a atuação de Rony, que chegou a ser muito contestado pela torcida, mas ganhou espaço no time titular e é uma peça importante no esquema de jogo palmeirense.
– A gente fica falando individualmente, mas o mais importante é conjunto, que propicia a eles o destaque individual. O Rony tem uma velocidade incrivel, ajuda muito a marcação, cumpre a função que lhe é dada. O que eles tem que entender é que é um conjunto. Não adianta um tomar uma ação e os outros esperarem. Ou toma a ação em conjunto, ou não toma. São 11 dentro de campo. A gente treina para isso. O Rony encaixou no modelo que a gente montou pra esses jogos, com a velocidade dele e a saída em contra-ataque.
O Palmeiras entrará em campo novamente na próxima quinta-feira (05), às 19h (horário de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será a primeira de Abel Ferreira, novo treinador do Alviverde, no comando técnico da equipe.

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