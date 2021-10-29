Interino da Chapecoense fala sobre lado psicológico do time

Crédito: Mauricia Da Matta/W9 Press/LancePress!

Na próxima segunda-feira, a Chapecoense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro e o adversário é o Corinthians, que sonha com a Libertadores.

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Afundado na zona de rebaixamento e com 99% de chances de atuar na Série B em 2022, o Verdão do Oeste joga as últimas partidas do ano pela sua ‘honra’.

No duelo da NeoQuímica Arena, o interino Felipe Endres destacou que usa o período de trabalho para fortalecer o lado psicológico da Chapecoense.

‘Temos que trabalhar ainda mais nosso mental. Acho que o grande adversário nosso, do homem, é o próprio homem, nosso mental. Temos que trabalhar e fortalecer essa parte, e trabalhar o comportamento, que nesse momento é mais importante que trabalho tático. Nossa luta é contra a gente mesmo. Temos que nos doar e se entregar’, afirmou na coletiva.