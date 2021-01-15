Interesse do Liverpool, Udinese pede 40 milhões de euros por De Paul, afirma jornal

O meio-campista argentino Rodrigo de Paul, atualmente na Udinese é interesse do Liverpool, de Jurgen Klopp. Para conseguir fazer a compra, o time inglês deverá desembolsar 40 milhões de euros (cerca de R$ 255 mihões), segundo informa o jornal Corriere dello Sport.Veja como está a tabela do futebol inglêsAinda segundo o jornal, o jogador é desejo de outros clubes italianos como Inter, Juventus e Napoli. Nesta temporada, De Paul marcou três gols e deu duas assistências em 16 partidas jogadas.Pelo twitter, o jornalista italiano Fabrizio Romano destacou que ainda não houve negócio entre as partes.