Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Interesse do Liverpool, Udinese pede 40 milhões de euros por De Paul, afirma jornal
futebol

Interesse do Liverpool, Udinese pede 40 milhões de euros por De Paul, afirma jornal

De Paul, que deve custar aproximadamente R$ 255 milhões, também é alvo de interesse de times da Itália...

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 20:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jan 2021 às 20:23
Crédito: Divulgação / Site oficial da Udinese
O meio-campista argentino Rodrigo de Paul, atualmente na Udinese é interesse do Liverpool, de Jurgen Klopp. Para conseguir fazer a compra, o time inglês deverá desembolsar 40 milhões de euros (cerca de R$ 255 mihões), segundo informa o jornal Corriere dello Sport.Veja como está a tabela do futebol inglêsAinda segundo o jornal, o jogador é desejo de outros clubes italianos como Inter, Juventus e Napoli. Nesta temporada, De Paul marcou três gols e deu duas assistências em 16 partidas jogadas.Pelo twitter, o jornalista italiano Fabrizio Romano destacou que ainda não houve negócio entre as partes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

liverpool
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril
O cantor Leonardo sofre um acidente e apareceu com os olhos roxos e inchados
Cantor Leonardo sofre acidente e aparece em vídeo com os olhos roxos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados