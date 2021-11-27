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futebol

Inter x Santos: quem vencer assume "hegemonia" histórica

Nos 79 confrontos entre os rivais. Cada time venceu 28 e 23 empates foram registrados, de acordo com números divulgados pelo site Acervo Santos FC...

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 16:45

LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2021 às 16:45
O Santos vai a Porto Alegre enfrentar o Internacional neste domingo (28), no Beira-Rio. Além de valer a permanência na Série A para 2022, o jogo definirá "quem manda" na história.De acordo com números compilados pelo Acervo Santos FC, até hoje foram disputados 79 confrontos entre os rivais. Cada time venceu 28, e 23 empates foram registrados.Em partidas válidas por Campeonatos Brasileiros, nova igualdade, com 24 vitórias para cada lado e 19 empates em 67 jogos.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O equilíbrio histórico se mantém nos gols. São 98 para cada time. O último encontro, válido pela rodada 17 do primeiro turno, terminou empatado por 2 a 2 na Vila Belmiro.
Crédito: JogadoresdoSantoscomemoramgolnoempatedoprimeiroturno(Divulgação/SantosFC

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