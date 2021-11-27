Inter x Santos: quem vencer assume "hegemonia" histórica

O Santos vai a Porto Alegre enfrentar o Internacional neste domingo (28), no Beira-Rio. Além de valer a permanência na Série A para 2022, o jogo definirá "quem manda" na história.De acordo com números compilados pelo Acervo Santos FC, até hoje foram disputados 79 confrontos entre os rivais. Cada time venceu 28, e 23 empates foram registrados.Em partidas válidas por Campeonatos Brasileiros, nova igualdade, com 24 vitórias para cada lado e 19 empates em 67 jogos.