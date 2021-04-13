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futebol

Inter vive expectativa por bom jogo após período de treino com Ramírez

Ansiedade é para que o Colorado apresente um futebol mais próximo do que a sua torcida espera...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 19:20

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 19:20
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Após 11 dias de descanso, o Internacional se prepara para encarar o Aimoré pelo Campeonato Gaúcho e a expectativa no Colorado é alta, já que Miguel Ángel Ramírez teve um longo tempo para ajustar o time.
+ Palmeiras pode subir em ranking: confira os clubes brasileiros com mais títulos internacionais
Dentro do elenco, o lateral Moisés passou um pouco da sua visão e acredita que o Inter vai apresentar um futebol mais próximo do que o seu torcedor espera.
'Tivemos mais de uma semana para trabalhar para esse jogo difícil. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, mas estamos preparados para fazer um bom jogo e sair com o resultado necessário para continuar brigando pela liderança', afirmou Moisés.
'O professor (Ramírez) pede muita intensidade nos treinos. Estamos tentando ao máximo nos adaptar ao estilo de jogo pedido pela comissão', continua o lateral.
Com 17 pontos, o Internacional divide a liderança com o Grêmio e uma vitória deixa o Colorado na ponta isolada do torneio.

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