Inter vive expectativa por bom jogo após período de treino com Ramírez

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Após 11 dias de descanso, o Internacional se prepara para encarar o Aimoré pelo Campeonato Gaúcho e a expectativa no Colorado é alta, já que Miguel Ángel Ramírez teve um longo tempo para ajustar o time.

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Dentro do elenco, o lateral Moisés passou um pouco da sua visão e acredita que o Inter vai apresentar um futebol mais próximo do que o seu torcedor espera.

'Tivemos mais de uma semana para trabalhar para esse jogo difícil. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, mas estamos preparados para fazer um bom jogo e sair com o resultado necessário para continuar brigando pela liderança', afirmou Moisés.

'O professor (Ramírez) pede muita intensidade nos treinos. Estamos tentando ao máximo nos adaptar ao estilo de jogo pedido pela comissão', continua o lateral.