Inter vai tentar acabar com jejum no Beira-Rio diante do São Paulo

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Sinônimo de vitórias do Internacional, o estádio Beira-Rio não tem trazido a sorte necessária ao Colorado nos últimos tempos.

Após vencer o Juventude pela semifinal do Gauchão, o Inter teve ao menos mais sete partidas dentro de casa e não venceu nenhuma.

A última decepção ocorreu na noite da última quarta-feira, quando o time de Diego Aguirre foi superado pelo Palmeiras por 2 a 1.

Agora, o Internacional tem quatro partidas dentro de casa no Brasileirão e soma apenas dois ponto, que foi conquistado na partida de estreia contra o Sport e diante do Ceará.

São Paulo