Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Inter vai tentar acabar com jejum no Beira-Rio diante do São Paulo

Sem vencer nos últimos sete duelos, o Colorado terá uma semana para se preparar e encarar o Tricolor...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 10:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jul 2021 às 10:03
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Sinônimo de vitórias do Internacional, o estádio Beira-Rio não tem trazido a sorte necessária ao Colorado nos últimos tempos.
Após vencer o Juventude pela semifinal do Gauchão, o Inter teve ao menos mais sete partidas dentro de casa e não venceu nenhuma.
A última decepção ocorreu na noite da última quarta-feira, quando o time de Diego Aguirre foi superado pelo Palmeiras por 2 a 1.
Agora, o Internacional tem quatro partidas dentro de casa no Brasileirão e soma apenas dois ponto, que foi conquistado na partida de estreia contra o Sport e diante do Ceará.
São Paulo
A próxima oportunidade para vencer e quebrar a seca de resultados ruins no Beira-Rio será na próxima quarta-feira, quando o time mede forças com o São Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados