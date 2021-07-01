Inter vai tentar acabar com jejum no Beira-Rio diante do São Paulo

Sinônimo de vitórias do Internacional, o estádio Beira-Rio não tem trazido a sorte necessária ao Colorado nos últimos tempos.
Após vencer o Juventude pela semifinal do Gauchão, o Inter teve ao menos mais sete partidas dentro de casa e não venceu nenhuma.
A última decepção ocorreu na noite da última quarta-feira, quando o time de Diego Aguirre foi superado pelo Palmeiras por 2 a 1.
Agora, o Internacional tem quatro partidas dentro de casa no Brasileirão e soma apenas dois ponto, que foi conquistado na partida de estreia contra o Sport e diante do Ceará.
São Paulo
A próxima oportunidade para vencer e quebrar a seca de resultados ruins no Beira-Rio será na próxima quarta-feira, quando o time mede forças com o São Paulo.