Inter trabalha para renovar o contrato de Saravia

Contratado a pedido do técnico Eduardo Coudet, o lateral-direito Renzo Saravia é tema de discussão nos bastidores do Internacional. O seu contrato com o Inter vai até dezembro e a diretoria quer prolongar o vínculo.Atualmente, Saravia se encontra no departamento médico por conta do rompimento dos ligamentos do joelho e a sua previsão para retornar aos gramados é apenas em 2021.