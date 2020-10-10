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Inter trabalha para renovar o contrato de Saravia

Lateral-direito pertence ao Porto e o vínculo com o Colorado vai até dezembro de 2020...

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 16:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 out 2020 às 16:17
Crédito: Divulgação/Internacional
Contratado a pedido do técnico Eduardo Coudet, o lateral-direito Renzo Saravia é tema de discussão nos bastidores do Internacional. O seu contrato com o Inter vai até dezembro e a diretoria quer prolongar o vínculo.Atualmente, Saravia se encontra no departamento médico por conta do rompimento dos ligamentos do joelho e a sua previsão para retornar aos gramados é apenas em 2021.
‘Há uma probabilidade grande de prorrogar o empréstimo dele. O jogador fará o tratamento em Porto Alegre e vamos buscar sua permanência’, contou Alexandre Barcellos, vice-presidente do Internacional.
Desde a sua chegada ao Inter, o lateral-direito já disputou 16 partidas e era uma peça importante de Coudet na posição.

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