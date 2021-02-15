Inter tem interesse em arcar com multa milionária para ter Rodinei contra o Flamengo

Crédito: Max Peixoto/MS+

Peça que ganhou bastante moral com a ascensão de desempenho que levou o Internacional a liderança do Brasileirão, o uso do lateral-direito Rodinei contra o Flamengo, clube que tem propriedade sobre seus direitos, tem sido avaliado com atenção pela diretoria do Colorado. A informação é do portal 'ge'. >Como ficou a tabela do Brasileirão após o último fim de semanaExiste apenas um impedimento para que o jogador de 29 anos de idade seja utilizado contra sua ex-equipe que é o pagamento à vista de uma multa no valor de R$ 1 milhão. A cláusula existe desde o início do acordo entre as partes e o tirou da lista de nomes disponíveis para o compromisso no primeiro turno na partida que terminou empatada por 2 a 2.

Apesar da necessidade de arcar com o valor, estaria previsto nos termos do negócio de que existe um prazo de até 24 horas após a realização da partida (com juros e multa no caso de atraso) para que o Inter faça a quitação. Algo que, naturalmente, permite com que Abel Braga tenha a possibilidade de fazer "mistério" com sua escalação até pouco tempo antes da bola rolar no próximo domingo (21) às 16h no Maracanã.

Tanto por parte do presidente Alexandre Barcellos como para Abelão, o discurso deu a entender que haverá o pagamento da multa. Tanto no sentido de minimizar o gasto como exaltar o momento em si de Rodinei.

- O Inter parte para duas partidas decisivas e a decisão de quem vai jogar, quem não vai, nós teremos essa discussão conjuntamente a partir de agora. Mas o Inter não está preocupado com os valores, mas em buscar esse título - disse Barcellos.

- Gostaria de contar com toda a equipe. Quem sabe disso é a direção. Rodinei, acho que pelo campeonato, com certeza pode vir coisa muito boa para ele, terminar na seleção. Está em momento e forma extraordinários, força e velocidade incrível. É uma multa, ninguém soube hoje. Questão financeira. Vamos ver. A direção que vai resolver - pontuou Abel Braga.