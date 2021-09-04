Inter quer segurar o Edenílson até o fim do contrato

Crédito: Edenílson é o principal jogador do Inter nos últimos anos (Ricardo Duarte/SC Internacional

Convocado para defender a Seleção Brasileira, Edenílson valoriza ainda mais o seu passe no mercado de transferências e o Inter liga o sinal de alerta.

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Apesar das constantes investidas do futebol árabe em cima do volante, o Colorado demonstra confiança que pode segurar o jogador.

A ideia do presidente Alessandro Barcellos é que o meio-campista possa ficar até dezembro de 2023, quando encerra o seu contrato.

‘Edenílson é um grande profissional. Comprometido com o clube, com este grupo. Tem contrato até o final de 2023 e, portanto, vai cumpri-lo', afirmou ao ge.