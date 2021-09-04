Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Inter quer segurar o Edenílson até o fim do contrato

Volante é cobiçado pelo futebol árabe, mas o Internacional quer o jogador até 2023...

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 12:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2021 às 12:50
Crédito: Edenílson é o principal jogador do Inter nos últimos anos (Ricardo Duarte/SC Internacional
Convocado para defender a Seleção Brasileira, Edenílson valoriza ainda mais o seu passe no mercado de transferências e o Inter liga o sinal de alerta.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar das constantes investidas do futebol árabe em cima do volante, o Colorado demonstra confiança que pode segurar o jogador.
A ideia do presidente Alessandro Barcellos é que o meio-campista possa ficar até dezembro de 2023, quando encerra o seu contrato.
‘Edenílson é um grande profissional. Comprometido com o clube, com este grupo. Tem contrato até o final de 2023 e, portanto, vai cumpri-lo', afirmou ao ge.
Desde 2017 no Internacional, Edenílson tem 236 partidas pelo clube e anotou 35 gols.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados