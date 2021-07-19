Inter quebra seca de vitórias dentro do Beira-Rio

Fim do jejum. Após oito partidas sem vencer no Beira-Rio, o Internacional deu um chega pra lá na má fase como mandante e derrotou o Juventude.
O gol salvador saiu através de Thiago Galhardo, que testou firme o cruzamento de Heitor e levou a melhor em cima de Marcelo Carné.
Juventude
Vale lembrar, que a última vitória do Inter como mandante foi em cima do Juventude, pela semifinal do Gauchão.
Agora, a expectativa é que Aguirre e seus comandados aproveitem o embalo e vençam o Olimpia pela Libertadores da América.