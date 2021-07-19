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futebol

Inter quebra seca de vitórias dentro do Beira-Rio

Antes do Juventude, o Inter não havia vencido os últimos oito jogos como mandante...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 23:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jul 2021 às 23:24
Crédito: Ricardo Duarte / Internacional
Fim do jejum. Após oito partidas sem vencer no Beira-Rio, o Internacional deu um chega pra lá na má fase como mandante e derrotou o Juventude.
O gol salvador saiu através de Thiago Galhardo, que testou firme o cruzamento de Heitor e levou a melhor em cima de Marcelo Carné.
Juventude
Vale lembrar, que a última vitória do Inter como mandante foi em cima do Juventude, pela semifinal do Gauchão.
Agora, a expectativa é que Aguirre e seus comandados aproveitem o embalo e vençam o Olimpia pela Libertadores da América.

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