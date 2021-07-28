Inter pode ter reforços para jogo do fim de semana

Crédito: Jogador está sem atuar há seis partidas (Ricardo Duarte/Internacional

A crise pega fogo nos bastidores do Internacional e o técnico Diego Aguirre quebra a cabeça para achar a melhor formação da sua equipe.

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No fim de semana, o Colorado recebe o Cuiabá e o uruguaio deve contar com ‘reforços’ para montar o seu time.

As principais novidades devem ficar por conta de Taison e Renzo Saravia, que estão recuperados de lesão e à disposição para defender o Inter.

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