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futebol

Inter pode ter reforços para jogo do fim de semana

Taison e Renzo Saravia são aguardados por Aguirre para encarar o Cuiabá, no Beira-Rio...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 07:50

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 07:50
Crédito: Jogador está sem atuar há seis partidas (Ricardo Duarte/Internacional
A crise pega fogo nos bastidores do Internacional e o técnico Diego Aguirre quebra a cabeça para achar a melhor formação da sua equipe.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No fim de semana, o Colorado recebe o Cuiabá e o uruguaio deve contar com ‘reforços’ para montar o seu time.
As principais novidades devem ficar por conta de Taison e Renzo Saravia, que estão recuperados de lesão e à disposição para defender o Inter.
Classificação
Após 13 rodadas disputadas, o Internacional aparece na 14ª colocação, com 14 pontos, três a mais que o São Paulo, primeiro time do Z-4.

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