Inter pode ter reforços para jogo do fim de semana

A crise pega fogo nos bastidores do Internacional e o técnico Diego Aguirre quebra a cabeça para achar a melhor formação da sua equipe.
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No fim de semana, o Colorado recebe o Cuiabá e o uruguaio deve contar com ‘reforços’ para montar o seu time.
As principais novidades devem ficar por conta de Taison e Renzo Saravia, que estão recuperados de lesão e à disposição para defender o Inter.
Classificação
Após 13 rodadas disputadas, o Internacional aparece na 14ª colocação, com 14 pontos, três a mais que o São Paulo, primeiro time do Z-4.