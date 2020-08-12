Inter pode ter duas novidades no time titular contra o Santos

Após vencer o Coritiba na rodada de estreia do Brasileirão, o Internacional volta a campo nesta quinta-feira diante do Santos, onde vai tentar embalar neste começo de torneio nacional.Para o jogo no Beira-Rio, o técnico Eduardo Coudet pode mexer no time. Poupados no Couto Pereira, Boschillia e Galhardo devem retomar as posições no time titular.
Nos casos de Edenilson e Musto, fora da última partida por conta de problema muscular, o treinador vai esperar até o minuto final para saber se conta com a dupla.
Provável Escalação do Inter: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme, Praxedes (Patrick) e Boschilia; Thiago Galhardo e Guerrero.
Internacional e Santos se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 19h30 (Horário de Brasília), no Beira-Rio.