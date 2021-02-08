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futebol

Inter pode faturar o título do Brasileirão no domingo

Se vencer os próximos dois compromissos, o Colorado torce por tropeços dos rivais para quebrar o jejum de títulos...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 17:17

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 17:17

Crédito: Ricardo Duarte
A semana iniciou repleta de expectativa para o torcedor do Internacional. Diante do tropeço do Flamengo contra o Bragantino, o título voltou a ficar mais próximo do Beira-Rio.
+ CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Com 65 pontos, o Colorado encara o Sport no meio da semana e tem a chance de abrir quatro pontos na classificação em caso de vitória, feito que o deixaria com uma mão na taça.
Título no domingo
Se o Inter vencer na sequência Sport e Vasco da Gama e o Flamengo não derrotar o Corinthians. O Colorado teria que torcer por tropeço do Atlético-MG contra o Flu ou Bahia. O São Paulo também precisaria perder pontos contra Ceará e Grêmio para o que o título seja consolidado.
+ Clubes brasileiros entram em Top 20 mundial de mais interações no Twitter em janeiro; veja ranking
Lembrando que, além do Leão e Vasco, o Internacional tem o Flamengo e Corinthians nas rodadas finais.

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