Inter pode faturar o título do Brasileirão no domingo

Crédito: Ricardo Duarte

A semana iniciou repleta de expectativa para o torcedor do Internacional. Diante do tropeço do Flamengo contra o Bragantino, o título voltou a ficar mais próximo do Beira-Rio.

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Com 65 pontos, o Colorado encara o Sport no meio da semana e tem a chance de abrir quatro pontos na classificação em caso de vitória, feito que o deixaria com uma mão na taça.

Título no domingo

Se o Inter vencer na sequência Sport e Vasco da Gama e o Flamengo não derrotar o Corinthians. O Colorado teria que torcer por tropeço do Atlético-MG contra o Flu ou Bahia. O São Paulo também precisaria perder pontos contra Ceará e Grêmio para o que o título seja consolidado.

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