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futebol

Inter permanece sem vencer em casa no Brasileirão

Nos três jogos até o momento, o Colorado obteve dois empates e uma derrota dentro de casa...

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 18:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jun 2021 às 18:34
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O Internacional continua sem vencer dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, em nova oportunidade para quebrar a seca, o Colorado ficou no empate por 1 a 1 contra o Ceará.No confronto desta tarde, o Colorado abriu o marcador através de Edenilson, mas o Alvinegro conseguiu a igualdade em bela falta de Lima.
Com o placar, o torcedor do Inter permanece frustrado com o desempenho no Beira-Rio. Agora, são dois empates e uma derrota.
No total, o Inter aumenta para seis jogos sem vencer dentro da sua casa no somar dos jogos do Gauchão, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.
Última vitória
A última vez que o Inter venceu como mandante ocorreu na semi do estadual, quando o time comandado por Miguel Ángel Ramírez bateu o Juventude por 4 a 1.

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