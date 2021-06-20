Inter permanece sem vencer em casa no Brasileirão

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

O Internacional continua sem vencer dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, em nova oportunidade para quebrar a seca, o Colorado ficou no empate por 1 a 1 contra o Ceará.No confronto desta tarde, o Colorado abriu o marcador através de Edenilson, mas o Alvinegro conseguiu a igualdade em bela falta de Lima.

Com o placar, o torcedor do Inter permanece frustrado com o desempenho no Beira-Rio. Agora, são dois empates e uma derrota.

No total, o Inter aumenta para seis jogos sem vencer dentro da sua casa no somar dos jogos do Gauchão, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

Última vitória