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Inter perde e deixa mais aberta a briga pelo título; Vasco permanece no Z4: veja a classificação do Brasileirão

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Publicado em 

10 fev 2021 às 23:44

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 23:44

Crédito: Internacional perdeu em casa para o Sport e deixou de abrir vantagem na liderança do Brasileirão (Ricardo Duarte
Concluída a 35ª rodada do Brasileirão, a emoção em todas as partes da classificação segue mantida. Na luta pelo título, o Inter poderia ter voltado a colocar quatro pontos à frente do Flamengo, mas foi surpreendido em casa e perdeu para o Sport por 2 a 1.Na disputa por vaga na Libertadores, o Corinthians poderia ultrapassar o Palmeiras e assumir a 7ª colocação, mas empatou na Neo Química Arena com o Athletico-PR, que segue sonhando com o passaporte à competição continental.
Na luta contra o rebaixamento, a jornada foi péssima para o Vasco, derrotado no confronto direto para o Fortaleza por 3 a 0 e que ainda viu outros concorrentes somarem pontos.
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