Inter perde e deixa mais aberta a briga pelo título; Vasco permanece no Z4: veja a classificação do Brasileirão

Concluída a 35ª rodada do Brasileirão, a emoção em todas as partes da classificação segue mantida. Na luta pelo título, o Inter poderia ter voltado a colocar quatro pontos à frente do Flamengo, mas foi surpreendido em casa e perdeu para o Sport por 2 a 1.Na disputa por vaga na Libertadores, o Corinthians poderia ultrapassar o Palmeiras e assumir a 7ª colocação, mas empatou na Neo Química Arena com o Athletico-PR, que segue sonhando com o passaporte à competição continental.