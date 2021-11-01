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futebol

Inter não rende contra paulistas e pode deixar o G-6

Nos últimos quatro jogos, o Colorado mediu forças contra os rivais paulistas e não conseguiu vencer...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2021 às 16:47

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 16:47

Crédito: Divulgação / Flickr Internacional
Chegou ao fim a série do “Paulistão” do Inter no Campeonato Brasileira. De maneira seguida, o clube gaúcho encarou Palmeiras, Bragantino, Corinthians e São Paulo.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Nos quatro duelos, a equipe de Diego Aguirre colecionou duas derrotas e dois empates, desempenho que pode tirar o Colorado do G-6 do Campeonato Brasileiro.
Nos jogos fora de casa, contra Palmeiras e São Paulo, o Inter pouco fez e acabou derrotado por 1 a 0, sem maiores contestações.
No Beira-Rio, o Inter ficou no empate contra o Bragantino, mas o gosto amargo ficou na boca, já que o time levou o gol do rival nos minutos finais.
Já no duelo contra o Corinthians, o Inter viveu a sensação diferente. Após abrir o placar, o time de Aguirre levou a virada e conseguiu o empate nos minutos finais.
Com dois pontos em quatro partidas, o Internacional aparece na 6ª colocação, com 41 pontos. O Corinthians, primeiro time fora do G-6, está com a mesma pontuação do Inter e um jogo a menos.

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