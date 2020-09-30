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futebol

Inter não garante vaga antecipada no mata-mata da Liberta; Veja cenário

Colorado precisa empatar com a Católica na rodada final; Se perder torce pelo rival Grêmio...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 23:49

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 23:49
Crédito: AFP
A fase ruim do Internacional continua. Na noite desta terça-feira, o Colorado foi até a Colômbia e ficou no empate sem gols com o América de Cali. Com a igualdade, o time de Coudet chega aos 8 pontos e não garante vaga antecipada nas oitavas da Libertadores.Agora, a missão do Inter é fora de casa. Contra a Universidad Católica, a equipe precisa pelo menos empatar. Se perder, torce para o Grêmio segurar o América de Cali na Arena.
O duelo contra os Cruzados, na capital chilena, acontece no dia 22 de outubro, às 21h30 (Horário de Brasília).

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