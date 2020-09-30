Inter não garante vaga antecipada no mata-mata da Liberta; Veja cenário

A fase ruim do Internacional continua. Na noite desta terça-feira, o Colorado foi até a Colômbia e ficou no empate sem gols com o América de Cali. Com a igualdade, o time de Coudet chega aos 8 pontos e não garante vaga antecipada nas oitavas da Libertadores.Agora, a missão do Inter é fora de casa. Contra a Universidad Católica, a equipe precisa pelo menos empatar. Se perder, torce para o Grêmio segurar o América de Cali na Arena.