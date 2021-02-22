Inter não apresenta bom retrospecto contra o Corinthians após reforma do Beira-Rio

Crédito: Divulgação/Internacional

Reformado para a Copa do Mundo de 2014, o novo Beira-Rio costuma pesar a favor o Internacional nos momentos decisivos. Dentro de casa, o Colorado tem o hábito de colecionar vítimas e sabe usar o fator casa como poucos no país.

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Nesta quinta-feira, a sua casa será fundamental para o duelo contra o Corinthians, que pode quebrar um jejum de mais de quatro décadas sem vencer o Brasileirão.

Apesar do ‘caldeirão’ ser importante para o Colorado, quando o time mede forças com o Corinthians o retrospecto não parece ser tão positivo.

Desde a reinauguração, os clubes se enfrentaram cinco oportunidades com duas vitórias para cada lado e um empate.

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Lembrando que, para faturar o título, o Internacional precisa vencer o seu jogo e torcer por tropeço do Flamengo diante do São Paulo.

Confira abaixo o retrospecto de partidas pós-reforma do Beira-Rio: