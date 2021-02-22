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Inter não apresenta bom retrospecto contra o Corinthians após reforma do Beira-Rio

Em cinco duelos dentro de casa diante do Timão, o Colorado venceu apenas duas vezes...
LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 16:37

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 16:37

Crédito: Divulgação/Internacional
Reformado para a Copa do Mundo de 2014, o novo Beira-Rio costuma pesar a favor o Internacional nos momentos decisivos. Dentro de casa, o Colorado tem o hábito de colecionar vítimas e sabe usar o fator casa como poucos no país.
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Nesta quinta-feira, a sua casa será fundamental para o duelo contra o Corinthians, que pode quebrar um jejum de mais de quatro décadas sem vencer o Brasileirão.
Apesar do ‘caldeirão’ ser importante para o Colorado, quando o time mede forças com o Corinthians o retrospecto não parece ser tão positivo.
Desde a reinauguração, os clubes se enfrentaram cinco oportunidades com duas vitórias para cada lado e um empate.
+ Quem são os fregueses na era dos pontos corridos do Brasileirão? Confira!
Lembrando que, para faturar o título, o Internacional precisa vencer o seu jogo e torcer por tropeço do Flamengo diante do São Paulo.
Confira abaixo o retrospecto de partidas pós-reforma do Beira-Rio:
Inter 1 x 2 Corinthians - 2014Inter 2 x 1 Corinthians - 2015Inter 0 x 1 Corinthians - 2016Inter 2 x 1 Corinthians - 2018Inter 0 x 0 Corinthians - 2019

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