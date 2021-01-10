Inter engata boa sequência e permanece vivo na briga pelo título do Brasileirão

Na noite deste domingo, o Internacional confirmou o excelente momento que atravessa no Campeonato Brasileiro e bateu o Goiás por 1 a 0, com gol marcado por Bruno Praxedes.
O resultado colocou o time gaúcho na vice-liderança do Brasileirão com 53 pontos, três a menos que o São Paulo e deixou o time mais que vivo na briga pelo título nacional.
A reação começou diante do Palmeiras, quando o time de Abel Braga venceu por 2 a 0, no Beira-Rio. Depois do Verdão, o Colorado bateu o Bahia (2 a 1) e o Ceará (2 a 0) fora de casa.
Agora, Abel Braga e Inter medem forças com o Fortaleza em casa e depois disputam uma ‘final’ contra o São Paulo, no Morumbi.