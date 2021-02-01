Inter de Milão x Juventus: saiba onde assistir e prováveis escalações

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

O maior clássico do País da Bota agita a Copa da Itália. Nesta terça-feira, Inter de Milão e Juventus se enfrentam pelo jogo da ida da semifinal da competição, no Estádio San Siro, em Milão. A bola rola às 16h45 (de Brasília) para o "Derby D'Italia", como é conhecido o duelo.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoApós eliminar o Milan num clássico eletrizantes nas quartas de final, com o gol da vitória sendo marcado somente nos acréscimos da segunda etapa, a Inter quer uma partida mais tranquila para tentar avançar à final do principal torneio eliminatório do país.

- É preciso respeitar sempre as equipas muito fortes e vamos certamente ter de fazer uma excelente exibição. Os próximos 180 minutos determinarão quem progride, e a primeira partida será importante. No ano passado, perdemos por 1 a 0 para o Napoli em casa e não conseguimos mudar as coisas no San Paolo, apesar de jogar muito bem. Precisamos ter um bom desempenho e tentar fazer o nosso melhor - disse Antonio Conte.

A Juventus, por outro lado, vem de vitória fácil e tranquila sobre o SPAL nas quartas de final. O técnico Andrea Pirlo até poupou Cristiano Ronaldo, sua principal estrela, apostando na força do elenco para dar um descanso ao português.

- Quero ver uma equipa consciente da sua força. Será o primeiro jogo, porque é uma partida de 180 minutos, então amanhã será importante administrar bem, porque não será decisivo. O jogo contra a Inter no campeonato ensinou muito, primeiro que quando não estamos no caminho certo não somos nós mesmos, mas a partir daí começamos com grandes atuações - disse Pirlo.

+ IFFHS faz seleção da década e não coloca Neymar; veja o time ideal montadoFICHA TÉCNICA

Inter de Milão x JuventusCopa da Itália - Semifinal - Ida

Data e horário: 02/02/2021, às 16h45 (de Brasília)​Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Gianpaolo CalvareseAssistentes: Ciro Carbone e Giorgio PerettiOnde assistir: DAZN

PROVÁVEIS TIMES

INTER DE MILÃO (Técnico: Antonio Conte)Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal e Ashley Young; Lautaro Martinez e Alexis Sánchez.

Desfalques: D'Ambrosio (lesionado); Hakimi e Lukaku (suspensos).

JUVENTUS (Técnico: Andrea Pirlo)Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Arthur e Chiesa; Kulusevski e Cristiano Ronaldo.