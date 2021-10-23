Inter de Milão x Juventus: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Crédito: OLGA MALTSEVA / AFP

Vivendo ótima fase na temporada, a Juventus viaja para encarar a Inter de Milão neste domingo, às 15h45 (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano. A equipe de Turim vem de quatro vitórias consecutivas, enquanto os atuais campeões sofreram uma dura derrota para a Lazio na última rodada.Passou a bola

- A Inter continua sendo a equipe mais forte e favorita para conquistar o título. Será um teste importante para nós. Não é um desafio decisivo, mas a vitória nos permitiria dar um salto na tabela e estender a sequência positiva. Precisamos pensar em encontrar continuidade - ressaltou Massimiliano Allegri, técnico da Juventus.

> Veja a tabela do Campeonato Italiano

Sede por vitória

- Será um jogo importante para além dos três pontos que estão em disputa. Uma partida direta como essa pode nos dar uma motivação extra. Temos que abraçar este desafio mostrando o melhor futebol e estando equilibrado contra uma equipe que tem tido excelentes resultados - disse Simone Inzaghi, comandante da Inter de Milão.

FICHA TÉCNICA:Inter de MIlão x Juventus

Data e horário: 24/10/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)Onde assistir: Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal e Perisic; Dzeko e Lautaro Martínez

Desfalques: Joaquín Correa (machucado)

JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli e Bernardeschi; Morata e Chiesa