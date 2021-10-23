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Inter de Milão x Juventus: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Juventus vive ótima fase com quatro vitórias consecutivas após início irregular e busca alcançar o G-4 diante de uma Inter de Milão baqueada após derrota para a Lazio...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2021 às 14:16

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 14:16

Crédito: OLGA MALTSEVA / AFP
Vivendo ótima fase na temporada, a Juventus viaja para encarar a Inter de Milão neste domingo, às 15h45 (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano. A equipe de Turim vem de quatro vitórias consecutivas, enquanto os atuais campeões sofreram uma dura derrota para a Lazio na última rodada.Passou a bola
- A Inter continua sendo a equipe mais forte e favorita para conquistar o título. Será um teste importante para nós. Não é um desafio decisivo, mas a vitória nos permitiria dar um salto na tabela e estender a sequência positiva. Precisamos pensar em encontrar continuidade - ressaltou Massimiliano Allegri, técnico da Juventus.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Sede por vitória
- Será um jogo importante para além dos três pontos que estão em disputa. Uma partida direta como essa pode nos dar uma motivação extra. Temos que abraçar este desafio mostrando o melhor futebol e estando equilibrado contra uma equipe que tem tido excelentes resultados - disse Simone Inzaghi, comandante da Inter de Milão.
FICHA TÉCNICA:Inter de MIlão x Juventus
Data e horário: 24/10/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal e Perisic; Dzeko e Lautaro Martínez
Desfalques: Joaquín Correa (machucado)
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli e Bernardeschi; Morata e Chiesa
Desfalques: Nenhum

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