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futebol

Inter de Milão recusa oferta gigantesca do Chelsea por Lukaku

Clube italiano não tem o interesse em se desfazer do seu principal jogador nesta temporada. Blues buscam centroavante após sucessivas negativas de Haaland...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 09:20

LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2021 às 09:20
Crédito: VINCENZO PINTO / AFP
A Inter de Milão recusou uma oferta do Chelsea por Lukaku no valor de 100 milhões de euros (R$ 609 milhões), além do lateral esquerdo Marcos Alonso, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O clube italiano não tem o interesse em se desfazer do centroavante nesta janela de transferência.Os Blues seguem em busca de um atacante que possa resolver os problemas de gols da equipe comandada por Thomas Tuchel. No entanto, os ingleses já entendem que não tem condições de contratar Haaland ou Lewandowski neste mercado.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
A Inter de Milão não vive uma situação econômica confortável, mas está mais aliviada após a venda de Hakimi ao Paris Saint-Germain. Porém, o clube tem dificuldades em buscar reforços nesta janela e a ala esquerda é uma das posições mais carentes do elenco de Simone Inzaghi.
Lukaku também não tem o desejo em deixar a Itália, uma vez que é tratado como como protagonista, papel que nunca encontrou nos anos em que esteve na Premier League. E o trabalho com o novo comandante pensando na temporada já começou.

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