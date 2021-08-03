Inter de Milão recusa oferta gigantesca do Chelsea por Lukaku

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A Inter de Milão recusou uma oferta do Chelsea por Lukaku no valor de 100 milhões de euros (R$ 609 milhões), além do lateral esquerdo Marcos Alonso, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O clube italiano não tem o interesse em se desfazer do centroavante nesta janela de transferência.Os Blues seguem em busca de um atacante que possa resolver os problemas de gols da equipe comandada por Thomas Tuchel. No entanto, os ingleses já entendem que não tem condições de contratar Haaland ou Lewandowski neste mercado.

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A Inter de Milão não vive uma situação econômica confortável, mas está mais aliviada após a venda de Hakimi ao Paris Saint-Germain. Porém, o clube tem dificuldades em buscar reforços nesta janela e a ala esquerda é uma das posições mais carentes do elenco de Simone Inzaghi.