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futebol

Inter de Milão oferece Eriksen pelo brasileiro Alex Sandro, da Juventus

Segundo o 'Calciomercato', equipe de Milão deseja contar com o lateral esquerdo na próxima temporada e propôs uma troca direta, já que o dinamarquês não se adaptou...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 13:32

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 13:32
Crédito: Desde que assinou com a Inter, Eriksen disputou apenas 26 jogos, marcou quatro gols e deu três assistências (Divulgação/Inter de Milão
De acordo com o 'Calciomercato', a Inter de Milão ofereceu o meio-campista Christian Eriksen pelo lateral esquerdo Alex Sandro, da Juventus. Ainda segundo a publicação, o técnico Antonio Conte deseja contar com o brasileiro na próxima temporada. No entanto, a proposta foi rejeitada pela Velha Senhora.
O dinamarquês foi contratado vindo do Tottenham, porém não conseguiu se adaptar à Itália, e foi reserva durante boa parte da temporada. Dessa forma, ele não teria mais espaço no elenco e pode ser envolvido em alguma negociação. Em virtude da pandemia, os clubes seguem mais cautelosos e muitos pretendem realizar trocas entre jogadores para aliviar suas finanças.Embora a proposta tenha sido recusada, a Inter de Milão segue em busca de um lateral esquerdo no mercado e pode tentar uma nova oferta por Alex Sandro, que assinou com a Juventus em 2015, vindo do Porto. Eriksen tem o valor de mercado de 60 milhões de euros, porém a equipe de Conte pode utilizá-lo como moeda de troca para se reforçar para 2020/21.
Desde que assinou com a Inter, Eriksen disputou apenas 26 jogos, marcou quatro gols e deu três assistências. Pouco para quem veio após ter sido vice-campeão da Champions League pelo Tottenham. Pela seleção dinamarquesa, ele jogou em 95 oportunidades e fez 31 tentos.

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