Inter de Milão oferece Eriksen pelo brasileiro Alex Sandro, da Juventus

O dinamarquês foi contratado vindo do Tottenham, porém não conseguiu se adaptar à Itália, e foi reserva durante boa parte da temporada. Dessa forma, ele não teria mais espaço no elenco e pode ser envolvido em alguma negociação. Em virtude da pandemia, os clubes seguem mais cautelosos e muitos pretendem realizar trocas entre jogadores para aliviar suas finanças.Embora a proposta tenha sido recusada, a Inter de Milão segue em busca de um lateral esquerdo no mercado e pode tentar uma nova oferta por Alex Sandro, que assinou com a Juventus em 2015, vindo do Porto. Eriksen tem o valor de mercado de 60 milhões de euros, porém a equipe de Conte pode utilizá-lo como moeda de troca para se reforçar para 2020/21.