futebol

Inter de Milão está interessada na contratação de Jordi Alba

Lateral esquerdo do Barcelona tem contrato até 2024, mas não tem permanência garantida. Italianos buscam reforçar posição mais deficiente do elenco...

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 11:15

Crédito: Jordi Alba tem contrato com o Bacelona até 2024 (Divulgação
A Inter de Milão está interessada na contratação de Jordi Alba, lateral esquerdo do Barcelona, segundo o "Mundo Deportivo". O clube italiano busca reforçar a posição mais deficiente do elenco após a saída de Ashley Young para o Aston Villa.O atual campeão italiano quer montar um elenco competitivo visando a disputa da Champions League. Na última campanha, o time até então dirigido por Antonio Conte fracassou e ocupou a lanterna em um grupo com Real Madrid, Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk.
Por conta do retorno de Young à Premier League, o técnico Simone Inzaghi conta apenas com o veterano Kolarov, pouco aproveitado na última temporada, e com Darmian, que é lateral direito de origem, mas que também atua improvisado no lado canhoto.
Jordi Alba tem contrato com o Barcelona até 2024 e já manifestou interesse em encerrar sua carreira vestindo a camisa blaugrana. No entanto, Joan Laporta, presidente culé, já afirmou que o clube precisa passar por uma renovação e só garantiu as permanências de Messi e Ter Stegen dentre os veteranos.
Além disso, os atletas devem passar por uma redução salarial por conta da crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19. Por outro lado, a Inter de Milão tem ao seu favor um regime fiscal generoso para jogadores estrangeiros e que pode ser um atrativo para o atleta de 32 anos.

