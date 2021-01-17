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futebol

Inter de Milão derrota a Juventus no San Siro e 'dorme' na liderança do Italiano

Rivais disputaram duelo importante na briga pela liderança do campeonato; Inter espera o jogo do Milan para celebrar liderança...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2021 às 18:52

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 18:52

Crédito: AFP
Inter de Milão e Juventus se enfrentaram no San Siro neste domingo em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo, que poderia alavancar um dos times na briga pelo título, prometia ser muito disputado, mas teve uma Inter bem superior durante grande parte do tempo. Com gols de Arturo Vidal e Nicollò Barella, a Inter de Milão venceu por 2 a 0, colando no Milan, líder da Serie A Italiana.
Quem vai levar o título italiano? Veja a tabelaLÁ E CÁO início da primeira etapa da partida mostrou dois times que estavam prontos para jogar de forma ofensiva e buscar o gol. Se um gol de Cristiano Ronaldo foi anulado por impedimento, a Inter de Milão decidiu responder logo, sem dar espaço para a Juventus criar empolgação no jogo, e abriu o placar com Arturo Vidal aos 12 minutos.
NÃO PAROUApós o gol da Inter de Milão, o time treinado por Antonio Conte continuou a pressionar, buscando ampliar o placar. A Juventus não fez um bom primeiro tempo, e sem muitas chances de perigo, viu os seus adversários chegando mais ao seu campo de defesa, oferecendo também mais chances claras de gol.
MAIS UMA Inter estava dominando a partida, e era questão de tempo até fazer o marcar o segundo gol do jogo. Se as chances da primeira etapa foram perdidas, Nicolò Barella não titubeou ao marcar um belo gol no sétimo minuto do segundo tempo. Com o 2 a 0, a equipe continuou a orquestrar uma boa partida, e não deixou a Juventus diminuir.
JUVE APAGADAA proposta de um grande jogo era aguardada, ainda mais por marcar o confronto de Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku, dois dos principais atacantes do Campeonato Italiano, mas CR7 não foi tão acionado no jogo. A equipe de Andrea Pirlo não fez uma boa partida, entrando muito aquém do esperado.
SEQUÊNCIAA Inter de Milão enfrenta a Udinese no próximo sábado, às 14h (de Brasília), em partida válida pela 19ª rodada do Italiano. A Juventus, por sua vez, volta a jogar na quarta-feira, quando enfrentará o Napoli, na Supercopa da Itália, às 17h (de Brasília).

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