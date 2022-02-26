Inter de Limeira x Palmeiras: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Neste domingo, às 16h, no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, Inter de Limeira e Palmeiras se enfrentam pela nona rodada do Paulistão-2022. Enquanto o mandante está entre as piores campanhas do campeonato, o visitante tem o melhor retrospecto até aqui. O Verdão, de olho na Recopa, deve ter um time alternativo, já o Leão deve ter algumas mudanças nos titulares.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
A poucos dias de disputar mais um título, o Alviverde segue buscando fazer "gordura" no estadual para garantir a vaga no mata-mata o mais rápido possível. Apesar da escalação alternativa, poupando alguns titulares, o Palmeiras deve ir para cima para conquistar os três pontos. Na última sexta-feira, 13 jogadores da base foram inscritos para reforçar o elenco no torneio.
Já a Inter, de olho em acumular pontos para fugir da ameaça da degola, terá algumas mudanças na equipe titular por opção do técnico Vinicius Bergantin. No gol, Lucas Frigeri entra no lugar de Rafael Pin. Léo Duarte, Matheus Mancini e Tito também ganham uma vaga no 11 inicial para o jogo deste domingo.Veja as informações sobre o jogo:
INTER DE LIMEIRA X PALMEIRAS
Local: Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP)Data/Horário: 27/2/2022, às 16hÁrbitro: Vinicius FurlanAssistentes: Neuza Inês Back e Luiz Alberto Andrini NogueiraVAR: Daiane Muniz dos SantosOnde acompanhar: Record TV, Paulistão Play, Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte
INTER DE LIMEIRA
Lucas Frigeri; Celsinho, Rodolfo Filemon, Matheus Mancini e Tito; Jhony Douglas, Léo Duarte, Matheus Galdezani e Lima; Osman e Ronaldo. Técnico: Vinicius Bergantin.
Desfalques: Rafael Pin (desconforto)
PALMEIRAS
Weverton; Mayke, Lucas Freitas, Renan e Jorge; Fabinho (Pedro Bicalho), Patrick de Paula e Zé Rafael (Atuesta); Gabriel Veron, Wesley e Rafael Navarro. Técnico: Abel Ferreira.
Desfalques: Gustavo Gómez (Covid-19), Gustavo Scarpa (estiramento no joelho), Gabriel Menino (entorse no tornozelo) e Luan (lesão na coxa)