Inter consegue se 'vingar' de Renato Gaúcho

O Internacional encerrou o domingo de maneira feliz. No Maracanã, o Colorado bateu o Flamengo por 4 a 0 e voltou a respirar no Campeonato Brasileiro.
Além do bom marcador a seu favor, o Colorado também se vingou de Renato Gaúcho, que na época de Grêmio castigou bastante o time vermelho do Rio Grande do Sul.
De quebra, o Internacional acabou com o 100% do treinador no comando do Flamengo e impôs a primeira derrota de Portaluppi na Gávea.
Com o placar de 4 a 0, o Internacional sacramenta a primeira derrota de Renato Gaúcho e chega aos 18 pontos na classificação. O time de Aguirre ocupa a 11ª colocação.