Inter celebra vantagem na final do Brasileirão Sub-20, mas prega cautela

Com boa atuação durante os noventa minutos, o Colorado abriu boa vantagem para a partida de volta na final do Brasileirão Sub-20 ao bater por 2 a 0 o São Paulo no Beira-Rio. Segundo o zagueiro Tiago Barbosa, o time da casa esteve em tarde inspirada contra os paulistas. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Fizemos um grande jogo e por se tratar de uma final, temos que parabenizar nosso grupo pelo bom resultado dentro de casa. Estávamos em uma tarde inspirada, mas agora devemos estar ainda mais concentrados para o jogo de volta, não tem nada ganho - destacou.

Titular durante a campanha do Inter, o meia-atacante Estêvão alertou sua equipe para a decisiva partida do próximo domingo (28). De acordo com o camisa 11, às dificuldades como visitante serão ainda maiores:

- O São Paulo tem um grande time e não à toa está na decisão do Campeonato. Vai ser ainda mais difícil esse jogo por estrarmos fora de casa, mas temos que aproveitar a boa vantagem conquistada para fazer um bom resultado. Queremos ser campeões.

A segunda e decisiva partida da decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20 acontece às 11h (de Brasília) no Estádio do Morumbi. O Colorado pode perder por até um gol de diferença para ficar com a taça.