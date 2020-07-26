Inter cai de rendimento no returno do Gauchão

Crédito: Divulgação/Internacional

Após o vice-campeonato da Copa do Brasil, a diretoria do Internacional resolveu mudar o estilo do time. Ao invés de Odair Hellmann, o escolhido para começar o ano foi Eduardo Coudet e a esperança era de dias vitoriosos dentro das quatro linhas.Com um estilo de jogo ofensivo, o argentino rapidamente conquistou o torcedor Colorado através de vitórias acachapantes e bom futebol.

Apesar do bom desempenho na fase de grupos do Gauchão, o time não conseguiu superar o Grêmio e acabou eliminado, resultado que chateou a torcida.

No returno, a esperança era que o Inter jogasse ainda melhor e pudesse chegar ao título. Mas até o momento em cinco rodadas, o cenário é bem diferente.

Levando em conta a pausa de quatro meses, o Internacional se encontra com oito pontos, cinco a menos do que conseguiu no turno inicial. Nem mesmo se o Colorado vencer a sua última partida, a equipe consegue igualar a campanha.

Confira os números abaixo na Fase de Grupos: