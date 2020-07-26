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futebol

Inter cai de rendimento no returno do Gauchão

Caso vença a sua última partida da fase de classificação, o Colorado não iguala a campanha do turno inicial...
LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2020 às 19:01

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 19:01

Crédito: Divulgação/Internacional
Após o vice-campeonato da Copa do Brasil, a diretoria do Internacional resolveu mudar o estilo do time. Ao invés de Odair Hellmann, o escolhido para começar o ano foi Eduardo Coudet e a esperança era de dias vitoriosos dentro das quatro linhas.Com um estilo de jogo ofensivo, o argentino rapidamente conquistou o torcedor Colorado através de vitórias acachapantes e bom futebol.
Apesar do bom desempenho na fase de grupos do Gauchão, o time não conseguiu superar o Grêmio e acabou eliminado, resultado que chateou a torcida.
No returno, a esperança era que o Inter jogasse ainda melhor e pudesse chegar ao título. Mas até o momento em cinco rodadas, o cenário é bem diferente.
Levando em conta a pausa de quatro meses, o Internacional se encontra com oito pontos, cinco a menos do que conseguiu no turno inicial. Nem mesmo se o Colorado vencer a sua última partida, a equipe consegue igualar a campanha.
Confira os números abaixo na Fase de Grupos:
1º Turno: 5 jogos – 4v 1e 0d2º Turno: 5 jogos – 2v 2e 1d

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