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futebol

Inter aumenta dependência por Thiago Galhardo

Quando o atacante passa em branco o Internacional apresenta dificuldades para obter vitórias...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 18:55

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 18:55

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Na noite do último domingo, o Internacional bateu o Athletico por 2 a 1 o Beira-Rio e segurou a vice-liderança do Brasileirão, fato que o colocou como o principal perseguidor do Atlético-MG na competição.Além da importância da classificação, o duelo contra o Furacão só aumentou a dependência que o time de Eduardo Coudet tem de Thiago Galhardo, autor de um dos gols da vitória.
No total, o atacante marcou 18 gols na temporada, sendo 13 no Brasileirão. Na fase mais instável do Colorado, quando não obteve vitórias (Goiás, São Paulo e Fortaleza), Galhardo passou em branco.
O camisa 17 desencantou contra o Grêmio, em jogo que se encaminhava para uma vitória do Tricolor. Em cobrança de pênalti, Galhardo contou com a sorte, pois acertou a trave e contou com o desvio em Vanderlei para balançar a rede.
Desde então, contra Bragantino e Athletico, o atacante marcou três gols e o Inter voltou a ganhar no torneio.
O próximo desafio de Inter e Thiago Galhardo acontece nesta quarta-feira, quando a equipe de Coudet visita o Sport, na Ilha do Retiro.

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