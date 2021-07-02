Inter apresenta retrospecto ruim contra o Corinthians na NeoQuímica Arena

Neste sábado, o Internacional vai até a NeoQuímica Arena para encarar o Corinthians e tentar amenizar a turbulência que tomou conta do Beira-Rio.
Porém, encarar o Timão na cidade de São Paulo, mais precisamente em seu estádio não tem sido das tarefas mais fáceis.
Desde a sua inauguração da casa do Corinthians, o Inter disputou sete partidas e conseguiu levar a melhor apenas em 2017, quando eliminou o rival na Copa do Brasil, mas na disputa de pênaltis. Além da classificação, o Inter conseguiu mais dois empates nas edições de 2018 e 2019 do Campeonato Brasileiro.
Veja os resultados:
Corinthians 2 x 1 Internacional – 2014Corinthians 2 x 1 Internacional – 2015Corinthians 1 x 0 Internacional - 2016Corinthians 1 (3) x (4) 1 Internacional – 2017Corinthians 1 x 1 Internacional – 2018Corinthians 0 x 0 Internacional – 2019Corinthians 1 x 0 Internacional - 2020