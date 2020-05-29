Inter anuncia a renovação de contrato com Rodrigo Dourado

Nessa sexta-feira (29) através do seu site oficial, o Inter anunciou o novo acordo do meio-campista Rodrigo Dourado, nome que chegou a ser ventilado no mercado de transferências como de interesse do Flamengo. Agora, o contrato de Dourado tem duração até 2023.

- Muito feliz com a renovação, com a confiança da diretoria, confiança do Clube. Espero voltar o mais rápido possível para jogar com a camisa do Inter, foi o que sempre fiz desde pequeno. Feliz, estou me sentindo bem e espero voltar a fazer o que mais amo que é jogar futebol - disse o atleta ao site oficial.

Rodrigo Dourado é visto no Inter como um dos grandes acertos mediante ao investimento sempre vultoso que o Colorado fez nas suas categorias de base, carinhosamente chamada pelo clube de Celeiro de Ases.

Formado nas divisões inferiores do Internacional desde os 12 anos de idade, o atleta hoje com 25 anos acumula cinco conquistas como profissional (três vezes o Gauchão e duas vezes a Recopa Gaúcha) dentro dos seus 223 jogos (alguns deles sendo o capitão da equipe) e nove gols marcados.