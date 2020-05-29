Inter anuncia a renovação de contrato com Rodrigo Dourado

Nessa sexta-feira (29) através do seu site oficial, o Inter anunciou o novo acordo do meio-campista Rodrigo Dourado, nome que chegou a ser ventilado no mercado de transferências como de interesse do Flamengo. Agora, o contrato de Dourado tem duração até 2023.
- Muito feliz com a renovação, com a confiança da diretoria, confiança do Clube. Espero voltar o mais rápido possível para jogar com a camisa do Inter, foi o que sempre fiz desde pequeno. Feliz, estou me sentindo bem e espero voltar a fazer o que mais amo que é jogar futebol - disse o atleta ao site oficial.
Rodrigo Dourado é visto no Inter como um dos grandes acertos mediante ao investimento sempre vultoso que o Colorado fez nas suas categorias de base, carinhosamente chamada pelo clube de Celeiro de Ases.
Formado nas divisões inferiores do Internacional desde os 12 anos de idade, o atleta hoje com 25 anos acumula cinco conquistas como profissional (três vezes o Gauchão e duas vezes a Recopa Gaúcha) dentro dos seus 223 jogos (alguns deles sendo o capitão da equipe) e nove gols marcados.
Apesar de não ter nenhuma convocação no currículo para a Seleção Brasileira principal, seu nome ficou marcado na história da Amarelinha. Isso porque, em 2016, ele esteve na inédita conquista da medalha de ouro por parte do Brasil na edição das Olimpíadas realizada no Rio de Janeiro. E MAIS:D'Ale reconhece que 'é impossível não sentir medo' com situação do Brasil na pandemiaZé Roberto e D’Alessandro promovem duelo virtual entre Brasil e ArgentinaDiretor da Conmebol estipula prazo para retomar as competiçõesDirigente em 'anos dourados' do Inter defende que clubes retomem junto as atividadesGalhardo, Lindoso e Uendel prolongam acordos com o Internacional E MAIS: