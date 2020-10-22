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futebol

Inter, a um ponto da classificação, visita a Universidad Católica

Partida no Chile reúne time que está bem próximo de carimbar passaporte as oitavas de final e equipe que pode chegar, no máximo, a Sul-Americana...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 11:01

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 11:01

Crédito: Divulgação/Universidad Católica
Na noite dessa quinta-feira (22), o calendário de Universidad Católica e Internacional será delimitado de acordo com o resultado da partida marcada para ocorrer às 21h30 (horário de Brasília) no estádio San Carlos de Apoquindo em Santiago, no Chile.
Para a equipe gaúcha, os oito pontos nas cinco rodadas anteriores diante dos cinco conquistados pelo terceiro colocado América de Cali (adversário do Grêmio também hoje às 21h30 em Porto Alegre) permitem com que o Colorado avance com um simples empate ou até mesmo perdendo se o América não vencer seu compromisso.
Já pensando no ponto de vista da Católica, com apenas quatro pontos conquistado, as duas primeiras posições se tornaram inviáveis, sendo nesse momento a grande meta do time dirigido por Ariel Holán a Copa Sul-Americana. Competição essa, aliás, bem conhecida pelo treinador que a venceu em 2017 dirigindo o Independiente e batendo o Flamengo em pleno Maracanã lotado na decisão.
Com o cenário favorável, o treinador Eduardo Coudet já estaria com a cabeça "dividida" mediante ao confronto importante do domingo (25) que vale a liderança do Brasileirão contra o Flamengo no Beira-Rio. Dessa forma, alguns nomes comumente titulares e que viajaram com a delegação ficariam como 'triunfos' no banco de reservas.
Sendo também líder do Campeonato Nacional chileno, porém querendo o espaço na Sula, do lado dos Cruzados apenas Aued, suspenso por cartões, deve ser ausência no 11 inicial dentro do que Holán considera ter de melhor em seu plantel.
FICHA TÉCNICAUNIVERSIDAD CATÓLICA x INTERNACIONAL
Local: Estádio San Carlos de Apoquindo, Santiago (CHI) Data e hora: 22/10/2020 - 21h30Árbitro: Mauro Vigliano (ARG)Assistentes: Cristian Navarro e Julio Fernández (ambos ARG)
UNIVERSIDAD CATÓLICA: Dituro; Rebolledo, Lanaro, Huerta e Parot; Saavedra, Pinares e Fuenzalida; Lezcano, Puch e Zampedri. Técnico: Ariel Holán.
INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Uendel; Musto, D'Alessandro, Nonato e Peglow; Willian Pottker e Yuri Alberto. Técnico: Eduardo Coudet.

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