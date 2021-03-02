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Intensidade no treino e conversa com elenco marcam primeiro dia de Ariel Holan no Santos

Técnico argentino começou a trabalhar no campo na tarde desta terça-feira...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 20:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 20:23
Crédito: Ivan Storti / Santos FC
O técnico Ariel Holan comandou seu primeiro treinamento no Santos na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé. Antes mesmo de ir a campo, o argentino se reuniu com todo o elenco no auditório, se apresentou e explicou sua filosofia de trabalho aos atletas.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaEm campo, o trabalho foi dividido em dois grupos. Com Holan, parte do elenco, com a volta de João Paulo, John, Luan Peres, Luiz Felipe, Felipe Jonatan, Alison, Soteldo e Lucas Braga do recesso. O treinador comandou um treino tático, cobrando muita intensidade dos atletas em toda a atividade. Os titulares devem voltar somente no final de semana, contra o São Paulo.
A equipe que deve começar jogando contra a Ferroviária nesta quarta-feira trabalhou separado, com Marcelo Fernandes. O auxiliar é quem comanda o time na partida.O Santos ainda está desfalcado de Laércio, Madson e Kaio Jorge, que estão no departamento médico, Pará e Marinho com Covid, além de Marcos Leonardo e Renyer, que estão na Seleção Sub-18.
O Santos deve ir a campo com: Vladimir, Sandro, Kaiky, Alex e Wagner Leonardo; Vinicius Balieiro, Kevin Malthus e Gabriel Pirani; Angelo, Jean Mota e Arthur Gomes.
O Peixe recebe a Ferroviária nesta quarta-feira, 17h, na Vila Belmiro. O clássico diante do São Paulo, estreia de Ariel Holan, será no sábado, no Morumbi.

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