Intensidade é palavra de ordem no Inter para a semifinal do Brasileiro Sub-20

Crédito: Tiago já atuou entre os profissionais do Colorado (Fernando Roberto/Agência Futpress

Classificado para a semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20 ao eliminar o Palmeiras em pleno Allianz Parque, o Colorado mostrou que tem grandes peças no Celeiro de Áses. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom um jogo disputado na equipe profissional e titular durante grande parte da campanha do time Sub-20, o zagueiro Tiago Barbosa comemorou a evolução do time gaúcho dentro da competição nacional:

- Sabemos que nosso time tem muita qualidade e fico feliz por termos conseguido colocar isso em prática diante do Palmeiras. Até aqui estamos fazendo um grande trabalho, por isso temos que manter o ritmo e aumentar nossa concentração para chegar até a decisão.

Outro nome que acabou se saindo bem foi o meia-atacante Estêvão. Novidade como titular nas duas partidas contra o Palmeiras, o jogador anotou um bonito gol no jogo de ida e também foi o autor de uma assistência na partida de volta para o primeiro gol do Internacional.