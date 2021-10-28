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futebol

Intensidade é palavra de ordem no Inter para a semifinal do Brasileiro Sub-20

Zagueiro Tiago Barbosa e meio-campista Estêvão falaram sobre preparação da equipe para encarar o Atlético-MG...
LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 09:36

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 09:36

Crédito: Tiago já atuou entre os profissionais do Colorado (Fernando Roberto/Agência Futpress
Classificado para a semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20 ao eliminar o Palmeiras em pleno Allianz Parque, o Colorado mostrou que tem grandes peças no Celeiro de Áses. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom um jogo disputado na equipe profissional e titular durante grande parte da campanha do time Sub-20, o zagueiro Tiago Barbosa comemorou a evolução do time gaúcho dentro da competição nacional:
- Sabemos que nosso time tem muita qualidade e fico feliz por termos conseguido colocar isso em prática diante do Palmeiras. Até aqui estamos fazendo um grande trabalho, por isso temos que manter o ritmo e aumentar nossa concentração para chegar até a decisão.
Outro nome que acabou se saindo bem foi o meia-atacante Estêvão. Novidade como titular nas duas partidas contra o Palmeiras, o jogador anotou um bonito gol no jogo de ida e também foi o autor de uma assistência na partida de volta para o primeiro gol do Internacional.
- Estou muito feliz pela classificação e por poder ajudar o Inter dentro de campo. Tenho procurado evoluir no dia a dia e agora temos que seguir trabalhando com muita intensidade - destacou.

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