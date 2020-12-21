Integrado aos profissionais do Santos, Fernando Pileggi avalia estreia: 'Momento único'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Surpresa no time titular do Santos, que foi derrotado por 1 a 0 para o Vasco, neste domingo (20), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário, o lateral-direito Fernando Pileggi classificou o momento como único, embora o resultado negativo. O jogador estava treinando no time sub-23 do Peixe e foi garimpado para o time principal, fez a sua estreia pelo time profissional santista.

No último domingo (13), quando o Alvinegro perdeu por 4 a 1, para o Flamengo, pela 25ª rodada do Brasileirão, o atleta já havia sido relacionado, mas contra o Cruzmaltino conseguiu entrar em campo e atuar os seus primeiros minutos pelo clube.

- Um momento único da minha vida. Acima de tudo glorifico a Deus por me guiar até aqui. Há poucos dias estava treinando no Sub-23 e agora, pude estrear na equipe principal. A vida toda esperei e trabalhei por esse momento e hoje, realizei esse sonho de estrear como profissional do Santos. Gratidão por todos que contribuíram para chegar esse momento, principalmente à comissão técnica e ao Cuca por confiar no meu trabalho - disse Pileggi, via assessoria, ao L!. Avaliação de Cuca

Após o fim da partida, o técnico do Peixe elogiou o desempenho de Fernando, no qual disse estar se destacando nos treinamos e que já foi integrado ao time principal do Santos. Contudo, o comandante lamentou que o único gol do jogo tenha acontecido em um lance onde o garoto esteve envolvido.

- Claro que está oficialmente integrado, se não eu não punha a jogar. Já tem treinando com a gente bastante tempo, um jogador que tem uma qualidade defensiva muito boa, muito responsável - afirmou o treinador.

- Uma pena que o gol que a gente tomou, eu não vi na TV, mas eu lembro bem, acho que o Madson tinha uma bola e deu uma passe pra ele muito espetado, o Madson geralmente acerta esse passe. A gente tomou o contra-ataque, nesse contra-ataque nós não fizemos a falta, fomos tomar um cruzamento da direita e não deu tempo pra ele fechar, se não ele teria fechado. Estava sem o tempo ideal do jogo, como não tá jogando frequentemente - acrescentou.

Cuca também justificou a saída do lateral no intervalo do jogo, para a entrada do atacante Bruno Marques, pela necessidade de abrir o jogo e buscar o resultado.

- Quando a gente precisou abrir o time, tiramos ele (Fernando Pieggi) e o Luiz Felipe também. Sentimos que o Vasco estava valorizando bem o resultado, com as linhas bem fechadas atrás e a gente procurou dar um pouco mais de ofensividade. Até demos, controlamos o jogo, mas não foi o suficiente pra empatar - comentou o técnico.

Em sua autoavaliação, Pileggi considerou que fez um jogo seguro, mas acredita que poderá evoluir conforme receba mais oportunidades.

- Sinto que fiz um jogo seguro e estive bem na partida. No começo teve a ansiedade, mas logo passou e pude mostrar meu futebol. Estou feliz pela estreia e focado em evoluir e buscar novas oportunidades. Não tenho dúvida que na próxima oportunidade estarei ainda melhor - pontuou o jogador.