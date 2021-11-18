Instável no Brasileiro, Fluminense precisa rever criação e erros defensivos para voltar à Libertadores

Após uma virada heroica sobre o Palmeiras no Maracanã, o Fluminense voltou a apresentar a irregularidade que marca a campanha do Brasileiro. Diante do Juventude, o Tricolor não conseguiu se organizar e demonstrou dificuldades na criação, além de sofrer com erros individuais na defesa. Desta forma, o time encerrou mais uma rodada sem somar pontos e, consequentemente, mais distante da classificação para a Libertadores. O jogo começou bem do lado do Flu. Controlando a posse de bola, a equipe deu poucas chances para o Juventude nos primeiros 10 minutos, e chegou a finalizar duas vezes, mas sem apresentar perigo. O 'arame liso' terminou por ser a marca do ataque durante o duelo. À direita, Caio Paulista chegou atrasado para lances importantes, além de não pressionar a saída de bola adversária. Pela esquerda, Lucca desperdiçou chances de construir jogadas, assim como John Kennedy, que errou passes para finalização.O meio-campo também não conseguiu contribuir para a criação das jogadas, salvo por André, um dos únicos que tentou organizar o jogo. O meia Nonato, que entrou bem contra o Palmeiras, não aproveitou a oportunidade no time titular e teve uma atuação apagada. Pela esquerda, Yago Felipe, que foi o herói da última partida, não conseguiu manter o nível e foi irregular.