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Inspirado em Romário, Cano trabalha por estátua em São Januário: 'Sonhos são para serem cumpridos'

Centroavante argentino teve bom início de trajetória no Vasco, e espera fazer mais para ser digno de, assim como o Baixinho, receber uma homenagem que fique imortalizada...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2020 às 00:34

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 00:34

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Germán Cano começou bem no Vasco. Tem sido o homem-gol, apesar do mau início de temporada da equipe. Mas ele quer mais. A inspiração dele fez mais de mil gols na carreira e tem estátua em São Januário. Aliás, ele quer ser digno de homenagem de tal tamanho, assim como Romário recebeu.
- Para mim é um orgulho muito grande pertencer à instituição que viu crescer o Romário, que viu ele fazer tantos gols aqui. Ele fez muitos gols, deu muita alegria à torcida. Quero fazer um pouquinho do que ele fez, me superar, fazer história e, por que não, sonhar com uma estatua aqui amanhã - afirmou. E o atacante argentino prosseguiu:
- Os sonhos são para serem cumpridos. Tomara que eu possa fazer história aqui no Vasco. Para isso nos preparamos, com responsabilidade e compromisso, para fazer as coisas da melhor maneira - decretou, durante transmissão da Vasco TV.
Cano chegou ao Vasco recebido por centenas de pessoas no Aeroporto do Galeão. Ele tem cinco gols em 11 jogos até aqui.E MAIS:Jardel dá conselhos a jovens do Vasco e lembra Dener: 'Ia ser um Pelé'Liberado do treino do Vasco, Marrony indica futuro no Atlético-MGAtlético-MG, Vasco, Volta Redonda e mais um: mistérios e curiosidades de 10% dos direitos de MarronyJunta Deliberativa do Vasco cobra de Campello lista digitalizada de sócios E MAIS:

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