Inspirado em Romário, Cano trabalha por estátua em São Januário: 'Sonhos são para serem cumpridos'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Germán Cano começou bem no Vasco. Tem sido o homem-gol, apesar do mau início de temporada da equipe. Mas ele quer mais. A inspiração dele fez mais de mil gols na carreira e tem estátua em São Januário. Aliás, ele quer ser digno de homenagem de tal tamanho, assim como Romário recebeu.

- Para mim é um orgulho muito grande pertencer à instituição que viu crescer o Romário, que viu ele fazer tantos gols aqui. Ele fez muitos gols, deu muita alegria à torcida. Quero fazer um pouquinho do que ele fez, me superar, fazer história e, por que não, sonhar com uma estatua aqui amanhã - afirmou. E o atacante argentino prosseguiu:

- Os sonhos são para serem cumpridos. Tomara que eu possa fazer história aqui no Vasco. Para isso nos preparamos, com responsabilidade e compromisso, para fazer as coisas da melhor maneira - decretou, durante transmissão da Vasco TV.