Inspirado em ídolo e honrando a mãe, Anderson Conceição se emociona na volta ao Vasco: 'Muito trabalhador'

É um xerife. Nesta quarta-feira, o zagueiro Anderson Conceição foi apresentado como novo camisa 4 do Vasco. Ele rescindiu com o Cuiabá e assinou contrato com o Cruz-Maltino até dezembro. Ele foi formado na base de São Januário entre os anos de 2005 e 2008, mas não chegou a atuar como profissional. E exatamente por lembrar da família daqueles momentos que ele se emocionou na apresentação como novo reforço vascaíno.- Sou do extremo sul da Bahia. Minha mãe teve que trabalhar em três lugares para conseguir uma passagem de ida para mim. Por ela também que eu falei que ia sair de casa e só voltaria quando virasse profissional. Cheguei na (rodoviária) Novo Rio, passei no teste e liguei para ela: "Mãe, passei e não vou voltar". Isso me marcou muito na época - recordou, com a voz embargada. E completou:

- Sou daquela geração de guerreiros que não desistem, perseveram. Muitos daquela época me mandaram mensagem: "Irmão, você voltou para casa. Não conseguimos jogar no profissional do Vasco, mas você vai conseguir". Sou muito trabalhador. Não estou chegando para passear. Estou chegando para trabalhar - prometeu Anderson.

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Esta será a oitava Série B que Anderson Conceição vai disputar. O aproveitamento dele tem três acesso, inclusive como capitão do Cuiabá. Com experiência de quem conhece o caminho, o defensor indica o caminho para o Cruz-Maltino, finalmente, conseguir o acesso.

- Precisa ter trabalho focado durante toda a temporada, ter um coletivo que queira a mesma coisa. Deixar os problemas fora, blindar. Dificuldades teremos muitas. Momentos bons e ruins. Tem que, na dificuldade, não sair do trilho. Esse vai ser o caminho para a reconstrução do Vasco - indicou, antes de emendar:

- A diretoria está selecionando a dedo. Essa competição vai ser uma das mais difíceis de todas que eu joguei. Não é só técnica, qualidade, mas muita fome. Muitas vezes não é na técnica que se vence. Muitas vezes é na raça que se conquista os três pontos. Tem que entrar com essa mentalidade. Time aguerrido e que sabe onde quer chegar - pregou.Anderson Conceição foi revelado na base do Vasco (Divulgação/Vasco)A camisa 4 é inspirada num dos maiores ídolos do Vasco: Mauro Galvão.

- É um número pesado. Sempre gostei de jogar com o número quatro. A partir do momento que aceitei o contrato, perguntei se o número estava livre porque o lendário Mauro Galvão jogou com ela. Estou preparado - garantiu.