Inspirado em Gabriel Jesus, Giovani Henrique fala em fazer história no Palmeiras: ‘Quero ser ídolo’

Crédito: Cesar Greco / SE Palmeiras

Depois de estrear pelo Palmeiras diante do Corinthians, em partida válida pelo Paulistão 2021, Giovani Henrique, atacante tido como uma das principais joias do Palmeiras, foi novamente relacionado para o confronto contra o São Caetano.

Em apenas 12 minutos em campo, a Cria da Academia, que entrou no lugar do capitão e destaque Lucas Lima, aproveitou o desvio e marcou o quarto gol do Verdão. O assistente, no entanto, assinalou corretamente a posição irregular do atacante.Em entrevista concedida após a vitória por 3 a 0, o jogador de apenas 17 anos relatou a emoção de fazer sua primeira partida no Allianz Parque.

- Primeiramente eu gostaria de mandar um abraço para a minha família. Estou muito feliz de estrear no Allianz. Eu só queria agradecer. Quero virar ídolo desse time e dar alegria para a torcida. Fazer igual o Gabriel Jesus, um ídolo para mim - comentou.Fruto da geração 2004, o jovem fez sua estreia pela categoria sub-17 na última temporada, empolgando a torcida e ganhando oportunidades também no sub-20. Em números gerais, foram 17 partidas, com 14 gols e 5 assistências, sendo o artilheiro da base alviverde em 2020.

Natural de Arujá (SP), Giovani chegou na Academia de Futebol em 2015, para integrar o elenco sub-11. Logo na primeira temporada, foi campeão Paulista da mesma categoria. Participou também da campanha do título Paulista Sub-13 em 2016 e foi o grande protagonista do título estadual sub-15 de 2019, sendo artilheiro do time com 15 gols marcados.