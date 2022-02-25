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Insistência do Corinthians foi fundamental para Vitor Pereira aceitar a proposta: 'Eu sou intuitivo'

No embarque ao Brasil, treinador falou com a imprensa portuguesa e afirmou que intuição foi o grande motivo para fechar com o Timão...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 17:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 17:57
Após uma negativa inicial, o técnico português Vitor Pereira mudou de ideia na segunda investida do Corinthians para que o profissional assumisse o comando técnico do clube. Para o treinador, a insistência da diretoria corintiana foi fundamental para a decisão. De acordo com o lusitano, de 53 anos, com trabalhos de destaque em clubes como Porto-POR, Olympiakos-GRE e Fenerbaçhe-TUR, ele e a família não estavam preparados para se mudar para o Brasil, mas, ao se dizer uma pessoa intuitiva, e a postura do Timão o fez tomar a decisão de aceitar a proposta.
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- No início das conversas com o Duilio, eu não estava preparado, a minha família não estava preparada, mas a insistência do Corinthians valeu. Repito: eu sou intuitivo. Acho que é ali. É ali. Vamos lá com tudo - disse Vitor à veículos de comunicação portugueses que foram até o aeroporto de Porto, em Portugal, acompanhar o embarque do técnico rumo ao Brasil.
Vitor Pereira, inclusive, reforçou a questão da intuição como fator principal para a escolha por assumir o Corinthians, pois afirmou que teve propostas para dirigir outros times brasileiros em outras ocasiões e não aceitou.
- Tive outras oportunidades de ir para o Brasil, mas considerei que não era o momento. Neste momento, me deixei levar pela intuição. As maiores decisões na minha vida foram sempre intuitiva - afirmou Pereira.
Vitor também mostrou conhecimento do Timão e do futebol brasileiro.
- O campeonato é competitivo, o Corinthians tem uma torcida incrível... e o presidente insistiu comigo. Insistiu, insistiu e insistiu. Conseguiu então me convencer. Eu sou muito emocional e intuitivo nas minhas escolhas. Aceitei o Corinthians porque senti que tem a ver comigo -
A previsão de chegada de Vitor Pereira no Corinthians é na manhã deste sábado (26). A tendência é que o treinador esteja na Neo Química Arena, neste domingo (27), às 11h, para acompanhar o duelo entre Timão e Massa Bruta, pelo Paulistão.
Crédito: VitorPereiratrabalharánaAméricadoSulpelaprimeiraveznacarreira(Foto:AFP

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