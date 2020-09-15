Inscrito na Libertadores, Lucas Braga celebra: 'Realização de um sonho'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Titular nas últimas três partidas do Santos, o atacante Lucas Braga pode viver mais um momento especial com a camisa do Peixe. Caso entre em campo contra o Olimpia (PAR), _as 21h30, na Vila Belmiro, o jogador poderá fazer sua estreia na Libertadores. Ele foi inscrito pelo clube na competição continental na última semana e usará a camisa 36. O jogador falou sobre o sonho realizado.

- É a realização de um sonho, tudo o que eu tenho vivido tem sido novo, então estou procurando aproveitar as oportunidades da melhor forma possível. Foi uma felicidade muito grande quando vi que meu nome estava na lista, a Libertadores é uma competição grandiosa e que o Santos tem muita história. Enfrentar o Olimpia será muito difícil, a gente sabe que na Libertadores não tem jogo fácil. Acredito que será uma partida muito disputada, mas a preparação está sendo boa e a gente vai com muita força e confiança - afirmou.

Santista desde criança, o atacante ainda relembrou a conquista da Libertadores em 2011 – ele tinha apenas 14 anos quando o time liderado por Neymar garantiu o tricampeonato da competição para a galeria de conquistas do Peixe.

- Eu acompanhei as finais em casa, com meu pai, e foi uma conquista maravilhosa. Assisti aos dois jogos. Empate em 0 a 0 na ida e 2 a 1 na volta, em um jogo muito emocionante contra o Peñarol. São quase 10 anos daquela conquista e hoje estar inscrito para jogar essa mesma competição é maravilhoso - finalizou o jovem.