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Inscrito na Libertadores, Lucas Braga celebra: 'Realização de um sonho'

Jovem atacante foi uma das novidades da lista de inscritos do Santos para a sequência da competição continental. Santista, jogador relembrou o tri conquistado em 2011...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 08:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Titular nas últimas três partidas do Santos, o atacante Lucas Braga pode viver mais um momento especial com a camisa do Peixe. Caso entre em campo contra o Olimpia (PAR), _as 21h30, na Vila Belmiro, o jogador poderá fazer sua estreia na Libertadores. Ele foi inscrito pelo clube na competição continental na última semana e usará a camisa 36. O jogador falou sobre o sonho realizado.
- É a realização de um sonho, tudo o que eu tenho vivido tem sido novo, então estou procurando aproveitar as oportunidades da melhor forma possível. Foi uma felicidade muito grande quando vi que meu nome estava na lista, a Libertadores é uma competição grandiosa e que o Santos tem muita história. Enfrentar o Olimpia será muito difícil, a gente sabe que na Libertadores não tem jogo fácil. Acredito que será uma partida muito disputada, mas a preparação está sendo boa e a gente vai com muita força e confiança - afirmou.
Santista desde criança, o atacante ainda relembrou a conquista da Libertadores em 2011 – ele tinha apenas 14 anos quando o time liderado por Neymar garantiu o tricampeonato da competição para a galeria de conquistas do Peixe.
- Eu acompanhei as finais em casa, com meu pai, e foi uma conquista maravilhosa. Assisti aos dois jogos. Empate em 0 a 0 na ida e 2 a 1 na volta, em um jogo muito emocionante contra o Peñarol. São quase 10 anos daquela conquista e hoje estar inscrito para jogar essa mesma competição é maravilhoso - finalizou o jovem.
Lucas Braga, até aqui, participou de sete jogos com a camisa do Santos. Ele disputou o Campeonato Paulista emprestado para a Inter de Limeira, onde teve destaque no estadual.

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