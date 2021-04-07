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futebol

Inscrição no Guarani 'trava' e Davó pode voltar ao Corinthians; entenda

Emprestado ao Bugre para o estadual, atacante está envolvido em um imbróglio na Justiça que pode impedir sua regularização e clube não descarta devolução ao Timão...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 15:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 15:55
Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians
Na última terça-feira, pouco depois de liberar a inscrição de Matheus Davó pelo Guarani, a CBF informou que há uma outra ação judicial que impede a regularização do jogador. Com o imbróglio, o atacante pode voltar ao Corinthians, que o emprestou para a disputa do Campeonato Paulista. As informações sobre os processos foram publicadas pelo Estadão.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Saiba os jogadores do Corinthians que mais participaram de gols em 2021
A ação anterior é referente à empresa RDRN Participações e Empreendimentos LTDA, que é credora do Guarani e solicitou o bloqueio dos direitos econômicos do jogador e de sua inscrição na CBF. Aliás, a negociação com o Timão também é contestada na Justiça pela RDRN. Nesse caso, porém, o juiz considerou o bloqueio econômico suficiente para garantir o pagamento da dívida, e liberou a inscrição do atleta, que não não pode ser prejudicado no caso.
Cumprindo a ordem judicial, a CBF autorizou a regularização de Davó, mas em seguida recebeu a notícia de uma nova ação que impede o registro. Desta vez a autoria é da United Arenas, em processo que corre desde 2017 por conta de uma dívida de cerca de R$ 1 milhão. Novamente o clube sofreu o bloqueio dos direitos econômicos do jogador e o impedimento da inscrição junto à entidade.
Dessa forma, segundo a reportagem do Estadão, o Bugre estuda devolver Matheus Davó ao Corinthians, que o havia emprestado para a disputa do Paulistão. Se não houver tempo hábil para resolver a situação judicial, o atacante não conseguiria atuar na competição, que tem final prevista para o fim de maio. Ele já desfalcou o Guarani nos primeiros quatro jogos do torneio.
Davó foi contratado no início de 2020 e tem vínculo com o Timão até o fim de 2023. O clube pagou cerca de R$ 2 milhões por 60% de seus direitos econômicos. Durante o ano passado, teve chances esporádicas, mas não engrenou, mesmo em sua boa fase, com Vagner Mancini, quando acabou perdendo espaço e ficou fora até mesmo do banco de reservas.

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